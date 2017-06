Axel Fischer hat die Funktion als Geschäftsführer der Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH mit Sitz in München übernommen. Axel Fischer absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in München. Seine Karriere begann er bei MAN als Vertriebsleiter Export in Ankara/Türkei und war dann in unterschiedlichen Bereichen und Regionen als Geschäftsführer tätig, u.a. bei MAN Truck & Bus Ltd. in China. Bei Spheros, einem Hersteller von Klimaanlagen für Nutzfahrzeuge, war Axel Fischer von 2010 bis 2015 Geschäftsführer der Region Asien-Pazifik mit Sitz in Hongkong. 2015 übernahm er dann die Geschäftsführung des Handelsunternehmens Bobcat Bensheim GmbH, der deutschen Vertriebsgesellschaft des Baumaschinenherstellers Doosan Bobcat. Hier sammelte er wertvolle Erfahrungen im Direktvertrieb, die er nun zielgerichtet bei Wacker Neuson einbringen kann.