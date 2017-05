BIM-technisch nimmt sich Deutschland aktuell noch als gallisches Dorf aus. Wenngleich man in anderen Ländern hier schon viel weiter ist, ist die Vernetzung zwischen Planung und Bau aber auch dort noch längst nicht Realität. Wo die BIM-Reise in Zukunft noch hingehen soll und muss, präsentierte der Softwarehersteller Autodesk kürzlich auf einem Medien-Event in Boston.