Richtfest beim Felix Platter-Spital

Basel/Schweiz (ABZ). – Vor kurzem fand das Richtfest für das neue Gebäu-de des Felix Platter-Spitals statt. Der Neubau soll ab März 2019 das in die Jahre gekommene Bestandsgebäude ersetzen und gleichzeitig das medizinische und therapeutische Angebot für ältere Menschen der Region unter einem Dach vereinen. Um das komplexe Projekt mit diversen Anforderungen zu stemmen, setzte der Bauherr von Anfang an auf Building Information Modeling (BIM). Drees & Sommer begleitet das Vorhaben seit 2014 als Projekt- und Informationsmanager. "Beim Neubau des Felix Platter-Spitals zeigt sich, wie ein Bauherr von der digitalen Planungsmethode BIM profitieren kann: So werden bspw. die Informationen aus der Planung auch während des späteren Betriebs verfügbar sein", erklärt Florian Schrenk, Projektpartner der Drees & Sommer AG und verantwortlich für das Projekt. BIM ermögliche die sinnvolle Integration und Nutzung aller notwendigen Daten über die verschiedenen Projektphasen hinweg. Bereits im Wettbewerb war es eine zentrale Bedingung, die jeweiligen Entwürfe als BIM-Modelle einzureichen.

Die Informationen sollen nach der Fertigstellung ins Facility Management überführt sowie kontinuierlich abgeglichen und fortgeschrieben werden. Für seine innovative Vorgehensweise habe das Projekt den internationalen Building Smart Award in der Kategorie "Operation and Maintenance Using Open Technology" gewonnen.

Künftig wird der Neubau stationäre, ambulante und diagnostische Einrichtungen der universitären Altersmedizin beherbergen. Dazu gehören die Akutgeriatrie, Rehabilitation und Alterspsychiatrie sowie eine Tagesklinik. Auch das Basel Mobility Center und die Memory Clinic sollen dort einziehen.

Insgesamt investiere das Felix Platter-Spital 250 Mio. Schweizer Franken in den Neubau. Der Entwurf stammte von den Architekturbüros Wörner Traxler Richter aus Frankfurt und Holzer Kobler aus Zürich. Drees & Sommer unterstützt das Bauvorhaben als Projekt- und Informationsmanager und ist dabei nach eigenen Angaben verantwortlich für das Datenmanagement, das Termin- und Kostencontrolling, das technische Projektcontrolling und die Qualitätssicherung. Zum Team gehören auch Engineering- und Healthcare-Experten. Seit Herbst 2016 verantworte das international tätige Projektmanagement- und Beratungsunternehmen zudem mittels Vollmacht die Gesamtprojektleitung des Bauherrn mit dem Ziel, das Projekt innerhalb des festgelegten Zeit-, Kosten- und Qualitätsrahmens abzuschließen. Dabei brachte Drees & Sommer von Beginn an sein BIM-Know-how ein, um die digitalen Strukturen und Verknüpfungen der BIM-Architektur so zu legen, dass die Meilensteine und das Gesamtziel erreicht werden.