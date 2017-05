01.05.2017 - 18:00 Brückenuntersichtgerät Unterflur Arbeitsbereich von 20 Metern gegeben

Prag/Tschechien (ABZ). – Im September 2016 hat die Rothlehner-Tochter "Rothlehner pracovní plosiny" mit Sitz in Prag, das erste Brückenuntersichtgerät in Zusammenarbeit mit der Firma Moog in Tschechien ausgeliefert. Das Top-Model MBL 1750T ist ein Arbeitsbühnen-Aufbau auf einem Scania R410 8x4 Trägerfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 32 t. Die Spezialarbeitsbühne erlaubt es...