Bischofshofen/Österreich (ABZ) – Auf der GaLaBau präsentierte Liebherr zwei Vertreter aus dem Segment der kleinen Radlader: den Compactlader L 506 und den Stereolader L 507. Liebherr Compact- und Stereolader kommen dort zum Einsatz wo große Maschinen an ihre Grenzen stoßen. Ob Garten- und Landschaftspflege, Arbeiten im innerstädtischen Bereich oder zum Schneeräumen; zahlreiche Anbauwerkzeuge, die Betreiber mittels mechanischem Schnellwechsler je nach Bedarf tauschen können, steigern die Vielseitigkeit im täglichen Arbeitseinsatz. Die kompakte Bauweise macht die Liebherr-Compactlader besonders flexibel in der Nutzung und sorgt für ein Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Die Stereolader zeichnen sich nach eigenen Angaben durch ihre einzigartige Wendigkeit auf engstem Raum aus. Insgesamt bietet Liebherr zwei Compactlader und drei Stereolader an.

Auf der Messe in Nürnberg zeigte Liebherr den L 506 Compact, den Kleinsten unter den Liebherr-Compactladern. Das Modell hat eine Kipplast von 3450 kg bei einem Einsatzgewicht von 5180 kg. Ein 46 kW/63 PS starker Dieselmotor der Abgasstufe 3B/Tier 4f treibt den L 506 Compact an. Ausgestattet ist der Compactlader mit einer kraftvollen Z-Kinematik und einer 0,8 m³ Erdbauschaufel. Dank der konischen Bauform des Hubgerüstes hat der Fahrer optimale Sicht auf die Radlader-Ausrüstung und den Arbeitsbereich.

Der L 507 Stereo hat eine Kipplast von 3712 kg und ein Einsatzgewicht von 5470 kg. Der Dieselmotor des L 507 Stereo entspricht der Abgasstufe 3B/Tier 4f und hat eine Leistung von 50 kW/68 PS. Ausgestattet ist der Stereoloader mit einer Z-Kinematik und einem Gabelträger mit Zinken. Mit dieser Ausrüstung kann er u. a. Paletten mit schweren Lasten transportieren. Mit den Liebherr-Compactladern stehen Unternehmen und Kommunen sichere, praktische und besonders vielseitige Baumaschinen zur Verfügung, heißt es von Herstellerseite. Mit dem richtigen Anbauwerkzeug kann eine einzige Maschine unterschiedlichste Einsätze ausführen. Material abschieben, Ausheben, Verfüllen, Be- und Entladen, Transportieren oder Nivellieren sind nur einige der möglichen Aufgaben. Bei Bedarf kommen die Compactlader auch als Reinigungs- oder Räumfahrzeug mit Gabel, Kehrmaschine oder Schneeschild zum Einsatz. Neben dem L 506 Compact bietet Liebherr mit dem L 508 Compact noch ein weiteres Modell an. Durch die kompakte und niedrige Bauweise von unter 2,5 m verlagert sich der Schwerpunkt der Compactlader automatisch nach unten. Das sorgt für eine maximale Standsicherheit – auch auf unebenem Gelände. Das gut abgestimmte Verhältnis zwischen Einsatzgewicht und Kipplast erhöht außerdem die Produktivität der Compactlader.

Bei der Fahrerkabine der Compactlader L 506 und L 508 steht der Komfort im Fokus. Übersichtlich angeordnete Bedienelemente schaffen ein Umfeld, in dem der Fahrer konzentriert und produktiv arbeiten kann. Der hohe Verglasungsanteil an der Kabine, sowie die optimale Anordnung der Spiegel sorgen für eine freie Rundumsicht beim Arbeiten. Diverse Bedienelemente wie Joystick und Lenkung kann der Maschinenführer individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen. Die Compactlader lassen sich dadurch einfach und intuitiv bedienen.