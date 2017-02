15.02.2017 - 08:14 Dachabdichtungen Bahn mit aufkaschiertem Glasgewebe entwickelt

Losheim am See (ABZ). – Die SaarGummi Construction hat die neuentwickelte Dachbahn NovoProof DA-FG vorgestellt. So wurden die Kennwerte für EPDM (Ethylen- Propylen- Dien-Terpolymer) wie bspw. eine hohe Lebensdauer und Kälteflexibilität mit den Vorteilen eines Glasgewebes als Brandschutzlage verbunden. In einem speziellen, patentierten Produktionsprozess wird das Glasgewebe auf...