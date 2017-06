Via Internet rund um die Uhr direkt bestellen

Maisach (ABZ). – Für den Kunden ein einfacher Klick, für die Baubranche ein großer Schritt: Während heute gerade einmal 5 % der Baustoffe und -produkte im Internet gekauft werden, sollen 2030 bereits 25 % aller Umsätze in der Baubranche online erwirtschaftet werden. Das ist das Ergebnis der Studie "Veränderung der B2C/B2B Marktstrukturen durch E-Commerce" der Unternehmensberatung Roland Berger. Grund genug für Doka, ihre Position als Trendsetter in der Digitalisierung am Bau auszubauen. Ob Concremote, BIM oder E-Commerce: Die Doka nutzt das Potenzial, das Digitalisierung bietet, damit Bauunternehmen ihre Prozesse noch wirtschaftlicher gestalten können. "Die für unsere Kunden wesentlichen Themen Steigerung von Wertschöpfung und Effizienz, aber auch Sicherheit sind die zentrale Idee bei der Anwendung digitaler Lösungen", so Jens Günther, Vorsitzender der Geschäftsführung der Doka Group.

Unter shop.doka.com können Kunden 24/7 über alle gängigen Geräte (PC, Tablet, Smartphone) und Betriebssysteme auf das Online-Angebot zugreifen. Hier erhalten sie einen aktuellen Überblick über Produkte, ihre Verfügbarkeit und Preise. Zudem gibt der Shop Empfehlungen für erforderliches Zubehör und ergänzende Artikel. Die Produktsuche gestaltet sich dadurch wesentlicher effizienter. Themenspezifische Merklisten, wie man sie auch vom privaten Online-Shopping kennt, vereinfachen den regelmäßigen Online-Einkauf. Individuelle Preise, Rabattstaffeln und Rahmenvereinbarungen sind im Online-Shop ebenfalls berücksichtigt.

Bei Bestellung können Kunden den Status des jeweiligen Auftrags online verfolgen. Für Fragen oder Beratungsbedarf steht sowohl der persönliche Doka-Fachberater des Kunden als auch eine Online Shop-Servicehotline zur Verfügung. "Mit dem Online Shop geben wir unseren Kunden die Wahl, wann, wie und wo sie bei uns einkaufen möchten" sagt Jens Günther. "Der Trend geht ohne Zweifel Richtung Multi-Channel, sprich einen Vertrieb über verschiedene Kanäle."

Dieser Übergang vom bestehenden Single-Channel zum jetzigen Multi-Channel-Angebot ist bereits preisgekrönt: Anfang Mai hat die Doka Group mit dem Projekt Online Shop den begehrten SAP Quality Award in Gold gewonnen. Der Preis wurde in der Kategorie "Innovation" vergeben und im Rahmen des diesjährigen SAP Forums im österreichischen Linz überreicht. Doka startet den Rollout des Online Shops zunächst auf dem deutschen und dem österreichischen Markt. Als nächste Länder sollen UK und die Schweiz folgen.