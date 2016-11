30.11.2016 - 12:26 Dr. Michael Fooken

Die quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG verstärkt ihre Forschung und Entwicklung (FuE) mit Dr. Michael Fooken. Der promovierte Naturwissenschaftler leitet die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Osnabrücker Baustoffherstellers. In dieser Funktion berichtet Fooken an Hans Peter Oßner, Vorstand Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Technik der Sievert AG, zu der...