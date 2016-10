Mannheim (ABZ). – Soprema, Komplettanbieter von Abdichtungs- und Dämmsystemen für Flachdächer und Gebäudehüllen, erweitert durch die Übernahme der Pavatex seine Dämmstoffsparte um hochwertige Holzfaserdämmsysteme. Zum 1. Januar 2017 wird die Pavatex GmbH mit der deutschen Soprema GmbH verschmelzen. Pavatex wird dabei innerhalb der Soprema-Gruppe als eigenständige Marke weitergeführt; die Vertriebsstrukturen beider Unternehmen bleiben unverändert.

Die Soprema-Gruppe mit Hauptsitz in Strasbourg erwarb im Mai 2016 100 % der Anteile der Pavatex Holding AG und steuert somit alle zur Gruppe gehörenden Unternehmungen. Zum Jahresbeginn 2017 wird die Soprema GmbH durch die Verschmelzung mit der Pavatex GmbH deren Rechtsnachfolgerin.

Beide Partner sind sehr zufrieden mit dem Zusammenschluss und erwarten im deutschsprachigen Raum eine positive Marktentwicklung für die neue Soprema-Produktsparte. "Als eigenes Produktsegment ergänzen die modernen und nachhaltigen Pavatex-Holzfaserdämmstoffe optimal unsere Abdichtungs- und Dämmsysteme", sagt Winfried Traub, Geschäftsführer der Soprema GmbH. Die Holzfaserplatten schützen zuverlässig vor Kälte, Hitze und Schall, sie sind frei von Schadstoffen und ermöglichen durch die Diffusionsoffenheit der Holzfaser gesunde und angenehme Innenräume sowie sichere Konstruktionen.

Traub ergänzt: "Der Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, Kunden nachhaltige, aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Produkte anzubieten – eine der wesentlichen Herausforderungen der Bauindustrie." Bereits vor Monaten hatte Soprema zu diesem Thema ein spezielles Forschungs- und Entwicklungsprogramm ins Leben gerufen, in dem der Bereich der Wärmedämmung eine wichtige Rolle spielt.

Christian Völz, der zukünftig die Steuerung des operativen Geschäftes bei Pavatex verantwortet und die weitere Entwicklung der bestens im Markt etablierten Pavatex-Produkte voranbringen wird, betont: "Wir freuen uns, mit Soprema einen starken und innovativen Partner gewonnen zu haben, der uns neuen Rückenwind gibt. Denn wir sehen einen positiven Trend hin zu natürlichen Dämmstoffen, den wir gemeinsam nutzen werden."

Der Pavatex-Standort in Leutkirch im Allgäu wird bestehen bleiben, auch die knapp 30 Beschäftigten werden übernommen. Zur zukünftigen Unternehmensorganisation erklärt Traub: "Mit der Pavatex GmbH übernehmen wir ein hervorragend strukturiertes Unternehmen." Durch den Zusammenschluss entstünden insbesondere in den Bereichen Logistik sowie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Verwaltung signifikante Synergieeffekte. Die bisherigen Vertriebsstrukturen beider Unternehmen bleiben gleich. "Wir setzen in unseren Marktsegmenten auf stark spezialisierte technische Beratung und Fachkompetenz, daher wird das operative Geschäft weiter parallel laufen", so Traub. Durch die Zusammenarbeit und engen Know-how-Austausch soll die neue Sparte sukzessive weiterentwickelt werden.