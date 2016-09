Heidelberg (ABZ). – Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung und Konzernstrategie der weltweit operierenden Etex hat die Eternit GmbH ihr Produktsortiment verändert. Ab September vertreibt das Schwesterunternehmen Creaton, bislang als Tondachziegelspezialist im Markt aktiv, das breite und hochwertige Betondachstein-Sortiment EternitS mit den Produkten "Heidelberg", "Göteborg", "Verona" und "Kapstadt". Ab 2017 folgen die kleinformatigen Dach- und Fassadenplatten sowie Wellplatten aus Faserzement. Die Produktion, die Materialwirtschaft und der Transport verbleiben weiterhin bei Eternit. Verkaufsstart des Creaton-Betondachstein-Sortiments "powered by Eternit" war der 15. September 2016.

Durch die neue strategische Ausrichtung werden die Kernkompetenzen beider deutscher Etex-Unternehmen gebündelt. Die Creaton AG hat, so heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, mit ihrer Innovationskraft, ihrem qualitativ hochwertigen Tondachziegelsortiment und ihrem engen Vertriebsnetz eine anerkannt hohe Dachkompetenz. Diese wird nunmehr auf das gesamte Sortiment der deutschen Etex-Gesellschaften erweitert und der Vertrieb der Dachbaustoffe unter der Marke Creaton gebündelt. Eternit steht auch weiterhin für architektonische Kompetenz in der Fassade mit den Produkten Fassadentafeln Equitone und Fassadenpaneele Cedral.

In ähnlicher Art und Weise arbeiten die deutschen Etex-Gesellschaften bereits seit Jahren erfolgreich in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Marketing-Services zusammen.

Dazu Wim Messiaen, Geschäftsführer Eternit und Director Etex Roofing Central & Eastern Europe: "Ich bin mir sicher, dass es eine gute Entscheidung ist, unsere Produkte über die starke Vertriebsorganisation unseres Schwesterunternehmens Creaton zu vertreiben. Eternit hat die Expertise in Materialwirtschaft, Produktion und Logistik, Creaton hat die anerkannt hohe Vertriebskompetenz und innovative Kraft im Dachmarkt. Diese Bündelung von Kompetenzen wird der Kunde honorieren."