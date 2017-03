08.03.2017 - 11:12 Fahrzeug des Jahres Iveco für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

London (ABZ). – Iveco, eine Marke von CNH Industrial, hat in zwei Kategorien der Auszeichnungsreihe "Sustainable Truck of the Year" (Nachhaltigstes Nutzfahrzeug des Jahres) gewonnen, die vom italienischen Fachmagazin "Vado e Torno" in Zusammenarbeit mit Lifegate verliehen werden. Letzteres ist ein italienisches Netzwerk, das Informationen und Dienstleistungen zu Umwelt-,...