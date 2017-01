09.01.2017 - 16:26 Ford wieder mit Rekordergebnis

Köln (ABZ). – Erfolgreiche Jahresbilanz 2016: Mit 283 445 Zulassungen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge steigert Ford sein Ergebnis um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr (259 868). Damit wächst Ford fast doppelt so stark wie die Gesamtindustrie in Deutschland (4,7 %) und verzeichnet nunmehr das vierte Jahr in Folge ein deutliches Wachstum im hart umkämpften deutschen Markt. Mit 7,7 %...