20.05.2017 - 13:01 Gebrauchtwagenplatz Büros werden wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht

Bornheim (ABZ). – Nachdem die Geschäftsleitung der rheinländischen Autohausgruppe Auto Thomas zu Beginn des Jahres beschlossen hatte, dass der Gebrauchtwagenvertrieb am Standort Bornheim weiter forciert werden sollte, wurden Überlegungen angestellt, wie die neuen Außenbüros über Bürocontainer ausgebildet werden können. Zwei Verkäufer-Arbeitsplätze sollten in Zukunft direkt am...