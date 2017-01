Kraftvolle Methode für eisfreie Fläche

Siegbach (ABZ). – Mit dem Wintereinbruch geht auch das Thema Schnee Hand in Hand – denn dieser muss geräumt werden, um einen ungestörten Betriebsablauf zu gewährleisten und Unfallgefahr zu verringern. Gerade wenn es darum geht große Flächen wie Park- oder Umschlagsplätze von der weißen Pracht zu befreien, wird passendes Gerät benötigt.

Bei der Beseitigung der Schneemassen mit einem Schneeräumschild bleibt häufig eine Restschneeschicht zurück, die anschließend mit den Reifen von Lkw, Pkw oder anderen Fahrzeugen wie Gabelstapler, Radlader etc. zu Eis festgefahren wird. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet das Cleansweep V-Concept. Vom Handwerkszeug abgeleitet und in vielen Aspekten verbessert, überzeuge die einzigartige und patentierte Kehrgut-Sammelfunktion, so der Hersteller. Das werde durch die hervorragende Kehreffizienz und deutlich kraftvollen Hochleistungsbürsten erreicht – die der Widerstandskraft und Kratzleistung von Stahlbesen entspreche, jedoch nicht wie Stahlborsten breche.

Mit dem Cleansweep wird der Schnee wie mit einem alltäglichen Straßenbesen einfach zusammengekehrt. So würden nicht nur deutliche Einsparung bei Streusalz, sondern auch trockene, von Schneematsch befreite, eisfreie Flächen ermöglicht, so der Hersteller.

Selbst große Schneemengen von bis zu 10 cm Neuschnee könnten bewältigt werden. In vielen Fällen erübrige sich damit der Einsatz eines Räumschildes, sodass in nur einem Arbeitsgang ein deutlich saubereres Ergebnis erzielt, und so Zeit und die Kosten für Streusalz eingespart werden könne.

Die V-förmig angeordneten Vorderreihen sammeln den Schnee in der Mitte und verhindern dabei das Bilden von seitlichen Streifen – so arbeiten Sie gegenüber einer geraden Bauart effektiver. Statt den zuvor benötigten drei Kehrstrichen, wird jetzt nur noch ein einziger, sauberer Kehrstrich ausgeführt. Dies alles ohne jegliche Antriebe oder körperliche Anstrengung – der Kehrbesen kann in wenigen Sekunden an alle herkömmlichen Trägerfahrzeuge montiert werden. So können auch Stellen, die wegen Platzmangel oder mangelnder Tragfähigkeit mit großen Räumfahrzeugen nicht anfahrbar sind erreicht werden.

Da kein Auffangbehälter vorhanden ist, entfällt das lästige Entleeren und sorgt so für weitere Zeitersparnis. Mit Hilfe der Seitensammelbesen ist zudem ein randnahes Kehren problemlos möglich. Dank sechs Kehrbreiten von 1,50 m bis 4,80 m und drei Modellen mit sieben, neun oder 13 Bürstenreihen ist das Cleansweep V-Concept für die unterschiedlichsten Untergründe geeignet.

Auf kälteempfindliche Elektronik und Hydraulik wird verzichtet, sodass der Besen sofort einsatzbereit ist und auch ganzjährig wartungsfrei bleibt. Die robusten Hochleistungsbürsten haben eine Standzeit von 800 km, das vierfache einer rotierenden Kehrwalze und können, falls nötig, in wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. Durch die enorme Zeitersparnis amortisiert sich die Investition in der Regel schon in weniger als einem Jahr.