Düsseldorf (ABZ). – Der IVD, Industrieverband Dichtstoffe e. V. hat seinen Vorstand neu formiert. Dabei kann der Verband insbesondere auf die Kompetenz und Erfahrung von Vertretern der Mitgliedsfirmen setzen, die die "gesamte Welt der Baudichtstoffe" abbilden. Diese Kernkompetenz aus allen Teilen der Wertschöpfungskette zeigt die besondere Stärke und die einmalige Positionierung des IVD. Dr. Klaus Langerbeins, Nitrochemie, vertritt die Rohstoffhersteller, Dr. Edgar Draber, FS-BF, die Dichtstoff-Compoundierer.



Günter Krohn, Hanno, den Bereich der Bänder und Dichtfolien und Michael Reiß, Reiß, hält als Fachhandelsunternehmer in besonderer Weise den Draht zum Markt. Erstmalig ist mit Michael Reiß die Kompetenz des spezialisierten Fachhandels im IVD-Vorstand vertreten. Die erfolgreiche Art der proaktiven Verbandstätigkeit wird der IVD in Zukunft konsequent weiter verfolgen und ausbauen. Das IVD-Konzept lautet: Agieren statt reagieren. Die Summe der Kompetenz, das breite technische Wissen rund um das Thema "Dichten + Kleben" macht dabei die herausragende Stärke des IVD aus. Mit Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette – Rohstoffhersteller, Verpackungsmittelhersteller, Compoundierer, Abfüller, Lohnabfüller, Fachhandel – hat der IVD die klare Alleinstellung, wie sie sonst von keinem anderen Verband vorzuweisen ist, heißt es in einer Pressemitteilung.