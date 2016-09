16.09.2016 - 06:03 Großes Fest Atlas-Händler Seemann feierte 50. Firmenjubiläum

Die Seemann-Firmenspitze (v. l.): Firmengründer Werner sen. mit seinen Söhnen Jens und Werner jun.

Der Atlas-Händler Werner Seemann GmbH & Co. KG feierte kürzlich am Hauptsitz in Ostrhauderfehn sein 50-jähriges Bestehen und hatte dazu die eigenen Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner eingeladen.

Ostrhauderfehn (ABZ). – Die Einladung wurde allseits gerne angenommen; 570 Gäste kamen und verbrachten einen unterhaltsamen Abend bei gutem Essen, Fachsimpelei und zünftiger Musik im großen Festzelt.

Seemann zählt im Nordwesten Deutschlands zu den wichtigsten Anbietern von Baumaschinen, Fahrzeugaufbauten und Umschlagtechnik und unterhält an den drei Unternehmensstandorten Ostrhauderfehn, Wallenhorst und Ganderkesee moderne Werkstätten, umfassende Ersatzteillager und Mietparks. Für den Service auf der Baustelle stehen Kundendienst-Fahrzeuge bereit; die Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst beraten und finden Lösungen auch für außergewöhnliche Aufgabenstellungen. Dabei steht neben der Technik auch die Wirtschaftlichkeit für den Kunden im Vordergrund – ob bei Kauf, Miete oder Finanzierung.

Die ausgestellten Baumaschinen, Fahrzeugaufbauten und Umschlagtechnik wurden von den vielen Gästen fachmännisch begutachtet. Fotos: Atlas

Kontinuität und nachhaltige Prozesse sind zentrale Bausteine der Unternehmensphilosophie: "Statt auf schnellen Gewinn setzen wir auf Verlässlichkeit und Partnerschaft." Dass diese Philosophie im Unternehmen tatsächlich gelebt wird, kann Atlas nur bestätigen: seit Gründung seiner Firma im Jahre 1966 ist Werner Seemann mit Atlas gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen gegangen und hat der Marke immer die Treue gehalten.

Als selbständiger Handelsvertreter hatte er damals mit dem Vertrieb von Absetzkippern, Kippaufbauten, Hebebühnen und Geräten für den landwirtschaftlichen Bedarf begonnen. In einem bei der Feierstunde eingespielten Video erinnerte sich der Senior augenzwinkernd an seine Anfangszeit in dem Geschäft: "Ich hatte von Absetzkippern überhaupt keine Ahnung und beim Verkauf meines ersten Kippers habe ich dem Kunden so viel Rabatt gegeben, dass sich seine Frau anschließend davon einen VW-Käfer kaufen konnte."

Fachsimpelei am Atlas 140W Blue.