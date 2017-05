Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

Köln (ABZ). – Auf der Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e. V. wurde in Köln ein neuer Vorstand gewählt. Dabei wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Markus von Olnhausen als Vorsitzender und Johannes Schlenter als Stellvertretender Vorsitzender einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzugekommen in den dreiköpfigen Vorstand ist als Obmann des Güteausschusses Prof. Dr. Uwe Görisch aus Karlsruhe, der für die Gütegemeinschaft schon langjährig als Fremdüberwacher tätig ist.

Auch der Güteausschuss bekommt Zuwachs: zu den bisherigen Ausschussmitgliedern Martin Hopfe, Rainer Zaum und Thomas Ottl, die ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden, kommen Robert Oettinger und Mario Prümer hinzu, die erstmals gewählt wurden. Neben diesen Neuwahlen und Beschlüssen zur künftigen Ausrichtung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e. V. standen in der Versammlung auch wichtige Satzungsänderungen auf dem Programm. So beschlossen die Mitglieder u. a., die Amtszeiten von Güteausschuss und Vorstand auf vier Jahre zu verlängern.