02.11.2016 - 17:00 Hans-Ulrich Batzke

Die "Auszeichnung des Deutschen Stahlbaues 2016" geht an Hans-Ulrich Batzke. Der Preis wird seit mehr als vier Jahrzehnten im Zwei-Jahres-Rhythmus an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise in den Bereichen Innovation, Technik oder Wirtschaft um das Bauen mit Stahl verdient gemacht haben. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des 38. Deutschen Stahlbautages in...