18.01.2017 - 08:30 Henning Jansen

Henning Jansen ist neuer Direktor Vertrieb Europa beim Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo. Der 38-Jährige folgt auf Stefan Duer, der in die Geschäftsführung eines mittel-ständischen Unternehmens in seiner Heimatstadt Bregenz gewechselt hat. Jansen war sein ganzes bisheriges Berufsleben lang in der Elektrowerkzeug-Branche aktiv. Schon den praktischen Teil seines...