Remmers Gruppe gründet Tochtergesellschaft

Münir Toprak ist als Geschäftsführer der neuen Tochtergesellschaft "Remmers AG" in der Schweiz tätig.

Löningen (ABZ). – Mit der Gründung der neuen Tochtergesellschaft "Remmers AG" in der Schweiz setzt die Remmers Gruppe aus Löningen (Deutschland) ihren europäischen Wachstumskurs fort. Als europaweit führendes Unternehmen im Holz- und Bautenschutz reagiert die Remmers Gruppe damit auf die steigende Nachfrage nach Produkten für die Holzfenster- und die Holzoberflächenbeschichtung im Schweizer Markt. Nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Tätigkeit zusammen mit Kooperationspartnern – jedoch ohne eigene Strukturen – im Schweizer Markt folgt nun mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Tuggen (Kanton Schwyz) der eigenständige Unternehmenssitz. "Dank des neuen Standortes können wir noch besser auf die Anliegen und speziellen Bedürfnisse unserer Kunden hier in der Schweiz eingehen", erklärt der neue Geschäftsführer Münir Toprak. Er ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern und seit über 28 Jahren im Bereich der Holzoberflächenbeschichtung tätig. Waldemar Dell, verantwortlicher Ländermanager aus Deutschland ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit Toprak einen ausgewiesenen Fachmann mit sehr guten Branchenkenntnisssen für uns gewinnen konnten. Wir werden unsere Kunden daher noch zuverlässiger und schneller bedienen können."



Mit der Gründung einhergehen soll auch der weitere Ausbau der intensiven Zusammenarbeit mit den bestehenden Kooperationspartnern. "Wir wollen nicht in den Wettbewerb zu unseren bestehenden Partnern treten, sondern Sie vielmehr aktiv unterstützen. Mit unserer neuen Tochtergesellschaft in der Schweiz wollen wir unser hohes Servicelevel praxisnah vor Ort erlebbar machen", beschreibt der Vorstand International der Remmers Gruppe AG (Deutschland) Klaus Boog die Zielsetzung.