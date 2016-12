08.12.2016 - 11:27 In Deutschland Erste hybride Teleskoparbeitsbühne gekauft

Delmenhorst (ABZ). – In Reaktion auf die steigende Nachfrage in der Region nach vielseitigen, leistungsstarken und emissionsarmen Arbeitsbühnen wandte sich Lindig Fördertechnik GmbH aus dem thüringischen Krauthausen bei Eisenach an ihren Lieferanten Genie – und wurde Eigentümer der ersten umweltfreundlichen Genie Z-60/37FE Gelenkteleskoparbeitsbühnen mit...