15.05.2017 - 07:51 In Niedersachsen Viele Eisenbahnbrücken zu marode für Sanierung

Osnabrück (ABZ). – 77 Eisenbahnbrücken in Niedersachsen sind so marode, dass eine Reparatur nicht mehr lohnt und sie neugebaut werden müssen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die Bauwerke werden demnach von der Bahn-Tochter DB Netz in die schlechteste von insgesamt vier...