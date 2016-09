Übergabe des ersten von 20 Iveco Stralis NP an die Ludwig Meyer GmbH & Co. KG. Damit startet die Logistik jetzt auch in Deutschland mit einer wirklichen Alternative zum Diesel (v. l.): Pierre Lahutte, Brand President Iveco, Rainer Bomba, Staatssekretär BMVI, Matthias Strehl, Geschäftsführer Ludwig Meyer GmbH & Co. KG, Sascha Kaehne, Vorstand Iveco Magirus AG, Uwe Fip, Uniper und Dr. Timm Kehler, Taskforce LNG/Zukunft Erdgas.

Foto: Iveco