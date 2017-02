Scherenhebebühnen neu im Programm

Rocester/England (ABZ). – JCB will sich erstmals und in großem Umfang mit einer brandneuen Produktreihe im 8-Mrd.-Dollar-Markt für Scherenhebebühnen engagieren. Das wurde jetzt bei einer Presseveranstaltung am Produktionsstandort Rocester bekannt gegeben. Das Unternehmen hat unter Geheimhaltung in den letzten beiden Jahren eine Reihe von elektrischen Scherenhebebühnen entwickelt und konstruiert. Jetzt wurden die ersten neun brandneuen elektrischen Scherenhebebühnen der Presse präsentiert. Bis Ende 2017 wird das neue Unternehmen JCB Access insgesamt 27 neue Plattformen anbieten, darunter Scherenhebebühnen, Gelenkausleger und Teleskopausleger.



Mit diesem spannenden neuen Schritt betritt das Unternehmen einen Markt, in dem mit 130 000 Einheiten pro Jahr verkauft werden – und der 8 Mrd. US-Dollar Umsatz generiert. Elektrisch betriebene Arbeitsbühnen sind weltweit, insbesondere auf Baustellen gegenwärtig, also dort wo vorübergehend Zugang für Arbeiten in der Höhe geschaffen werden muss.



Firmeninhaber Lord Bamford: "Dieser Markt für Zugangsausrüstung ist in der Tat global und bietet JCB enorme Wachstumschancen. Der Markt ist reif für einen neuen Anbieter, der rund um die Uhr branchenführenden Support anbieten kann. JCB kann mit 770 Händlern und 2200 Depots den Support bieten, den Kunden weltweit erwarten."



Die Produktreihe von JCB Access ist TÜV-zertifiziert und erfüllt somit höchste Qualitätsstandards. Sie entspricht auch den neuesten Vorgaben nach ANSI und CSA. Lord Bamford ergänzt: "Kunden in dieser der Branche steht mit dieser Reihe jetzt eine höchst zuverlässige Produktalternative zur Verfügung, die nach einem höheren Standard gebaut und zertifiziert wurde. Wir freuen uns sehr, den uns vertrauten Kunden im Mietgeschäft diese Möglichkeit anbieten zu können."



Das Händlernetzwerk von JCB wurde bereits für den Verkauf und den Service geschult, um für diese Reihe von Zugangsplattformen weltweit erstklassigen Support anbieten zu können. Das Telematiksystem JCB LiveLink ist bereits bei allen Auslegergeräten Serienstandard und wird für die Scherenhebebühnen als Option angeboten.



Bis Ende 2017 werden zu den JCB Zugangsplattformen gehören: