In Modulgebäuden die Welt entdecken

Zeppelin Rental hat im brandenburgischen Henngisdorf im Auftrag der Stadt den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte "Die Weltentdecker" sowie zwei weiterer Kitas realisiert. Die Raummodule bieten nun Platz für zusätzliche Krippengruppen. Die Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental erbrachte bei den drei Maßnahmen in der Umsetzung eine Komplettleistung inklusive Fundamentierung, Hausinstallation, individueller Außen- und Innengestaltung und vielem mehr.

Hennigsdorf (ABZ). – Die Stadt Hennigsdorf inBrandenburg ist Träger von insgesamt neun Kindertagesstätten. Drei davon mussten vor einiger Zeit erweitert werden, um zusätzliche Betreuungsangebote zu schaffen. Die Stadtver-waltung entschied sich für separate Ergänzungsbauten in Modulbauweise für die Kitas "Die Weltentdecker", "Pünktchen und Anton" sowie "Traumland". Den Auftrag für die Umsetzung aller drei Modulgebäude erhielt die Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental.

Dort betreute Vertriebsrepräsentant Thomas Knappe die Neubauten. In der Ausführungsplanung visualisierten er und das Team am Standort Berlin-Hohenschönhausen die Wünsche des Auftraggebers mittels Grundrissen, mehr dimensionalen Skizzen und Schnitten. Alle drei Modulgebäude verfügen über den weitestgehend gleichen Grundriss, der die Bedürfnisse der Kitas u.a. nach großen Gruppenräumen, Sanitärbereichen und etwas kleineren Nebenräumen widerspiegelt.

Zeppelin Rental ließ die Statik und den Wärmeschutznachweis erstellen und veranlasste die Prüfung. Außerdem orga-nisierte und überwachte das Unternehmen die entsprechende Fertigung der benötigten Raumsysteme. Alle Module er-füllen die gültigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 sowie der Brandschutzklasse F30. Die lichte Rohbauraumhöhe beträgt 2,90 m.

Während der individuellen Fertigung der Raummodule im Werk konnten in Hennigsdorf in der Umsetzungsphase bereits die Tiefbauarbeiten starten. Zeppelin Rental errichtete für die Gründung der Modulgebäude eigene Stahlbeton-Fundamente und verlegte die Grundleitungen, bevor die Raumsysteme angeliefert und mittels Autokran platziert wurden. Die parallel vonstattengehenden Arbeitsschritte sind es auch, die die Modulbauweise so beliebt machen. "Sie sorgen für eine kurze Bauzeit und dadurch für die kleinstmöglichen baulichen Einschränkungen vor Ort", erklärt Vertriebsrepräsentant Thomas Knappe. "Außerdem bieten Modulgebäude viel gestalterischen Spielraum."