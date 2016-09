14.09.2016 - 09:26 Kompakte Maschinen Hohe Leistung auch für Grünpflege

Köln (ABZ). – Auf Deutschlands größter Fachmesse für die Garten- und Landschaftsbaubranche in Nürnberg, präsentiert JCB Deutschland zahlreiche neue Maschinen und lädt zu einem Besuch in Halle 6 ein. Am JCB-Messestand 6-103 dreht sich alles um die Themen neue Muldenkipper, Hydradig, kompakte Radlader, Minibagger und Baggerlader – kurz um alle Maschinen, die im Erdbau und bei...