Mannheim (ABZ). – Mit seiner Serie von 1,15 t, 3 t und 4-t-Bagger bietet Takeuchi kompakte Bagger und eine umfangreiche technische Ausstattung für die vielfältigen Aufgaben im GaLaBau. Wenn in bestehenden Gärten verändert werden soll, ist oftmals wenig Arbeitsfläche vorhanden. Trotzdem müssen Gräben gezogen, Bäume gefällt, Pflasterflächen gereinigt und erweitert, neue Pflanzen gesetzt, Rasenflächen angelegt u. v. m. geleistet werden. Hierfür sind die kompakten Raupenbagger von Takeuchi konstruiert worden, heißt es in einer Mitteilung der Wilhelm Schäfer GmbH, die seit 1985 exklusiv mit Takeuchi zusammenarbeitet.



Der kleine TB 210 R verfügt über ein hydraulisch verstellbares Laufwerk. Es kann von 750 bis 1020 mm teleskopiert werden. Große Standsicherheit ist so die sichere Arbeitsbasis des 1,15-t-Baggers. Aber auch Arbeiten über Gräben werden so einfacher, heißt es weiter. In die Tiefe kann bis zu 1,755 mm gegraben werden. Die maximale Abstechhöhe liegt bei 2985 mm. Zu diesen Arbeitsmöglichkeiten passt die hohe Geschwindigkeit. Er ist bis zu 3,7 km/h schnell und der Oberwagen schafft bis zu 10 U/min. Gute Voraussetzungen beim Grabenaushub, Räumen von Restholz, Verteilen von Füllsand usw. Der kraftvolle Antrieb ist ein leiser und vibrationsarmer 3-Zylinder-Dieselmotor mit 8,7 kW/11,8 PS.



Der TB 230 mit 3 t und der TB 240 mit 4 t Maschinengewicht verfügen über eine sehr umfangreiche Serienausstattung. Laut Unternehmen kann man fast sagen: Alles an Bord. Darüber hinaus sind beide so ausgelegt, dass sie in allen Baubereichen genutzt werden können. Die Voraussetzungen für den Einsatz der Arbeitswerkzeuge schaffen die vier ansteuerbaren Zusatzkreisläufe, die bis zum Löffelstiel verlegt sind. Dadurch, dass die Zusatzkreisläufe 1 und 2 individuell proportional angesteuert werden können, entfällt das Hin- und Herschalten zwischen öffnen/schließen bzw. links/rechts. Der Zusatzkreislauf 3 ist für den hydraulischen Schnellwechsler vorgesehen. Schnellen Werkzeugwechsel und damit Zeitersparnis bringt dies mit Sicherheit, heißt es weiter. Zusatzkreislauf 4 ist für die Powertiltumschaltung gedacht. Eine weitere gute technische Idee wurde dadurch umgesetzt, dass alle Werkzeuge drucklos geschaltet werden, wenn die hydraulischen Zusatzkreisläufe bedient werden. So gering wie die Außenmaße beim 3 t Takeuchi TB 230 – 1,46 m breit, 4,59 Transportlänge, Höhe 2,52 m – sind, so stark sind seine Leistungsdaten. Der TB 230 arbeitet mit einem 3-Zylinder-Motor mit 17,6 kW/23,9 PS. Er kann bis zu 3 m tief graben. Seine Reichweite beträgt bis zu 5 m. Er ist bis zu 5,2 km/h schnell und kann bis zu 30° steigen. Der größere TB 240 arbeitet mit einem 4-Zylinder-Motor mit 26 kW/35,3 PS Leistung. Die Grabtiefe liegt bei 3,60 m und die Reichweite bei 6 m. Das Laufwerk ist 1,74 m breit und die Transportlänge liegt bei 5,08 m. Er ist maximal 5,3 km/h schnell und kann auch 30° steigen.



Die Takeuchi Kompaktbagger TB 230 und TB 240 sind gute Beispiele für eine solide Konstruktion. Ein verstärkter Schwenkbock und extra stark dimensionierte Bolzen lassen den Verschleiß klein werden. Durch das weiche Abbremsen der Hubgeschwindigkeit dank Endlagendämpfung des Hubzylinders (beim TB 240 zusätzlich auch des Stielzylinders) werden diese geschont und geschützt. Der Lasthebebetrieb hat eine sichere Basis. Rohrbruchsicherung, Überlastwarneinrichtung und Lasthalteventile am Hauptausleger und Löffelstielzylinder sorgen für die sichere Bewegung von Lasten. Auch der Fahrer kann sich wohlfühlen und so gute Arbeit abliefern. Eine hohe Sitzposition auf einem ergonomischen Komfortsitz verschafft den dauerhaften klaren Blick aufs Arbeitsfeld. Die Frontscheibe ist mit Hilfe von zwei Gasdruckdämpfern komfortabel einziehbar. Die Kabinenverglasung ist getönt, um die Sonneneinstrahlung zu minimieren. Sehr gut zu sehen ist das Bild des LC-Farbdisplays. Sowohl bei Helligkeit wie auch bei Dunkelheit.



Das Takeuchi-Display bietet Tag- und Nachtdesigns. Das Menü hat einen klaren Aufbau und eine verständliche Symbolik. Und durch die große Kabinentür gelangt man ohne gymnastische Anstrengungen gut in die Kabine hinein und aus ihr heraus. Optimal ist auch der Wartungszugang zu Motor, Hydraulikaggregaten, Tankeinfüllstutzen und Betankungspumpe. Gasdruckdämpfer machen das Öffnen und Schließen der Stahlblechhauben leicht. Das sei aber noch nicht alles, heißt es weiter, was die kompakten Takeuchi Bagger TB 210 R, TB 230 und TB 240 zu bieten haben. Mehr Informationen erhalten Besucher der GaLaBau in Halle 7a an Stand 302.