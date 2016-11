Schermbeck (ABZ). – Auf der Bau 2017 in München stellen die Dachziegelwerke Nelskamp gemeinsam mit der Qualitätsgemeinschaft der Betonfertigteilehersteller, SySpro, ein neues System für die effiziente und wirtschaftliche Energieversorgung von Gebäuden vor: Aktivierte SySpro-Thermowände mit Kerndämmung und das Nelskamp-Energiedach. Bei der Gebäudeklimatisierung steht immer häufiger die Aktivierung von Betonbauteilen im Fokus, wenn es um das nachhaltige Heizen und Kühlen von Gebäuden geht. SySpro-Betonbauteile sind für die energetische Aktivierung gut geeignet. So übernehmen die Bauteile nicht nur statische Aufgaben, sondern verbessern auch die Gebäudeenergiebilanz. Basis ist die massive Thermowand mit Kerndämmung. In diese werden Rohrregister aus Kunststoff eingelegt, durch die ein Sole-Wasser-Gemisch strömt. Befinden sich die Register in der Kelleraußenschale, kann – abhängig vom Untergrund – die Erdwärme in Verbindung mit einer Wärmepumpe als Heizenergie genutzt werden. Sind die Rohrregister in der Fassadenaußenschale integriert, nehmen sie die Strahlungswärme der Sonne auf und funktionieren ähnlich wie Flach- bzw. Röhrenkollektoren. Die in die Betondecken eingebauten Rohrregister übernehmen die Heizung und Kühlung im Gebäude.