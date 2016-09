30.09.2016 - 14:50 Kräftiger Anstieg bei Lkw-Absatz

Brüssel/Belgien (dpa). – Die Lastwagen-Verkäufe in Europa haben im August sprunghaft zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Neuzulassungen um 31,8 % auf 150 425 Lastwagen, Lieferwagen und Busse, wie der europäische Branchenverband Acea in Brüssel mitteilte. Damit sei der Absatz den 20. Monat in Folge gestiegen. Für die ersten acht Monate des Jahres liegt...