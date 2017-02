15.02.2017 - 16:51 "Low Level Access"-Arbeitsbühnen Für niedrige Höhen geeignet

Stuttgart (ABZ). – Arbeitsbühnen sind in der Regel für den Einsatz in großen Höhen bekannt. Doch auch in niedrigen Arbeitshöhen sind sie sinnvolle Begleiter. Meistens werden Tätigkeiten in Höhen bis zu 5 m mit Hilfe einer Leiter, eines Rollgerüsts oder eines Podests durchgeführt. Umständlich, langwierig und manchmal auch gefährlich können solche Arbeiten sein. Denn häufiges...