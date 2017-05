10.05.2017 - 17:27 Lutz Reitemeier

Lutz Reitemeier, Marketingleiter der Sopro Bauchemie GmbH, konnte vorkurzem auf 25 Jahre Unternehmenszugehörigkeit zurückblicken. Lutz Reitemeier trat nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen im April 1992 in das damalige Unternehmen Dyckerhoff Sopro als "Führungsnachwuchs im Bereich Marketing/Verkauf" ein. 1996 wurde er zum ersten...