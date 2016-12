Hamburg (ABZ). – Mit dem SXH 20 und dem SXD 20 hat Still jetzt sowohl einen neuen Stand-Niederhubwagen als auch einen neuen Stand-Hochhubwagen auf den Markt gebracht. Der SXH 20 kann sein Können bei einer zügigen Be- und Entladung von Lkw oder beim schnellen Horizontaltransport ausspielen. Der SXD 20 punktet zusätzlich im Doppelstockeinsatz mit einer hohen Umschlagleistung. Die Fahrzeuge sind mit einem wartungsfreien 3-kW-Drehstrom-Fahrantrieb in 24-V-Technik ausgestattet. Dieser garantiert sowohl eine hohe Leistung bei geringerem Energieverbrauch als auch lange Wartungsintervalle. Der Betreiber profitiert somit von einer hohen Umschlagleistung bei niedrigen Betriebskosten. Ist weitere Sparsamkeit gefordert, kann der bewährte Effizienzmodus Blue-Q eingeschaltet werden, der nochmals bis zu 7 % Energie ohne nennenswerte Leistungseinbußen einspart. Dabei haben die flinken Flurförderzeuge mit Batteriekapazitäten von bis zu 500 Ah ausreichend Power für Mehrschichteinsätze. Damit die Batteriewechselzeiten nicht länger als nötig dauern, kann optional ein seitlicher Batteriewechsel über Rollenbahn sowie eine innovative mechanische Verriegelung gewählt werden.

Ein Highlight seien neben dem robusten und verwindungssteifen Stahlrahmen, der die Fahrzeuge für schwere Einsätze prädestiniert, die kompakten Abmessungen sowie die kantenfreie Kontur, so der Hersteller. Hierdurch werde nicht nur ein schnelles und sicheres Lasthandling möglich, sondern in Kombination mit der hohen Wendigkeit könnten Lagerflächen optimal ausgenutzt werden. Dank des Vier-Rad-Fahrwerks seien jederzeit beste Traktion rsowie ein sicherer und stabiler Stand garantiert. Dabei bewährten sich die Fahrzeuge nicht nur auf langen Distanzen und engstem Raum, sondern bewiesen ihre Standsicherheit auch auf Rampen: Ein niedriger Fahrzeugschwerpunkt sowie ein optionaler Niveauausgleich des Fahrwerks sorgen dafür, dass Steigungen leicht gemeistert werden.

Ganz nach Vorliebe des Bedieners kann der Fahrerstandplatz mit einem links- oder rechtsseitig verbauten Lenkrad oder wahlweise mit einem Lenkknauf ausgestattet werden. Dank des festen Joysticks wird beim Abbremsen und Beschleunigen das Handgelenk geschont. Die leichtgängige und präzise elektrische Lenkung sorgt zudem dafür, dass das Fahrzeug intuitiv bedient werden kann. Damit ein gesundheitsschonender Betrieb sichergestellt wird, weist die gefederte Standplattform geringe Humanschwingungswerte auf und auch die Geräuschemissionen konnten dank des leisen Fahr- und Hubmotors reduziert werden. Hohen Komfort biete auch der ergonomische Fahrerstandplatz mit einer gepolsterten Rückenlehne sowie einem gepolstertem Innenraum, so Still. Über ein farbiges Display hat der Fahrer alle Fahrparameter im Blick. Für Sicherheit kann der SXD auch mit einer hubhöhenabhängigen Geschwindigkeitsbegrenzung ausgestattet werden. Für sichere Kurvenfahrten passt Curve Speed Control die Geschwindigkeit in Kurven bei beiden Fahrzeugen automatisch an den Lenkwinkel an.

Der Stand-Niederhubwagen SXH 20 gilt als Spezialist für mittlere und lange Wegstrecken. Er sorgt mit einer Tragfähigkeit bis 2000 kg und einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 12 km/h für einen schnellen, sicheren und zuverlässigen Materialumschlag. Die Stärke des Lagerhelfers liegt in seiner Individualität: Für eine hohe Umschlagleistung kann das Fahrzeug mit einer Gabellänge von bis zu 2400 mm ausgestattet werden, damit es zwei Paletten hintereinander aufnehmen kann.

Der SXD 20 ist ein kompakter Allrounder mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h sowohl ohne als auch mit Last. Das Fahrzeug ist geeignet für Lasten, die druckempfindlich sind. Mit dem robusten Doppelstockfahrzeug können zwei handelsübliche Paletten gleichzeitig transportiert und gestapelt werden. Die Stärke des Hochhubwagens liegt in seiner Flexibilität. So können mit dem SXD 20 als Doppelstockgerät 800 kg oben auf dem Masthub und zeitgleich 1200 kg auf dem Initialhub transportiert werden. Kommt der Initialhub nicht zum Einsatz, lässt sich das Fahrzeug auch als reiner Hochhubwagen mit einer Tragfähigkeit bis zu 1200 kg nutzen.