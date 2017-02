Sanierter Deich soll vor Hochwasser bewahren

Fischbeck (ABZ). – Die verheerenden Schädender Flut werden die Menschen in der Region um Fischbeck nicht vergessen können: Im Jahr 2013 kam es zum Deichbruch an der Elbe – Dämme und Straßen wurden weggespült, Häuser zerstört, Ernten vernichtet. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte sich damals selbst ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe und versprach Hilfe. Damit Wasser-massen nie wieder diese zerstörerischen Kräfte entfalten können, lässt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt den Elbe-Deich verstärken.

Die zu sanierende Strecke bekam eine neue Deichlinie und wurde den aktuellen Anforderungen an den Hochwasserschutz angepasst. Diese erstreckt sich von Deichkilometer 41,3 bis 48 mit einer Länge von rund 6,7 km zwischen Jerichow über Fischbeck bis hin zur Elbbrücke derB 188. Sie wurde in vier Bauabschnitte unterteilt, wobei die Abschnitte eins und zwei 2013 und 2014 realisiert wurden. Inzwischen ist der dritte Bauabschnitt angelaufen: Dieser umfasst den Neubau der Deichkilometer 43+525 bis 44+340 sowie den anschließenden Rückbau des Altdeiches. Mit der Ausführung wurde die Arbeitsgemeinschaft "HWSB Fischbeck, Kilometer 41,3–48 Abschnitt drei" – vertreten durch die Eggers Umwelttechnik GmbH und Willi Meyer Bauunternehmen GmbH – beauftragt. Das bedeutet, umfangreiche Massenbewegungen sind erforderlich, damit die neue Trasse den Anforderungen an den künftigen Hochwasserschutz entspricht. Diese wird entlang des Altdeiches verlaufen bzw. diesen an mehreren Punkten anschneiden.

Der neue Deich wird als ein Drei-Zonen-Deich konzipiert und erhält einen 3 m breiten Deichverteidigungsweg auf der landseitigen Berme sowie einen Deichkronenweg. Landseitig wird eine sog. Berme erstellt, sprich ein Absatz in die Böschung eines Damms eingebaut. Die Böschungsneigung beträgt 1:3. Über die gesamte Baustrecke wird ein Stütz- und Drainkörper erstellt, der den Austrag von Deichmaterial bei gewünschter Entwässerung des Deiches verhindert. Dabei erfolgt die Entwässerung am Fuß des Deiches durch den Drainkörper.

Der Vorteil des Drei-Zonen-Aufbaus ist einerseits die gute Abführung von Sickerwasser durch leicht durchlässiges, landseitiges Material und andererseits die Verhinderung eines wasserseitigen Zutritts durch eine abdichtende Böschungszone. Hier ist eine 1 m mächtige Tondichtung vorgesehen. Diese schließt an einen Dichtungssporn an, welcher möglichst im dichten Untergrund endet. Bestehende Gräben sind an die neue Deichlinie anzupassen und luftseitig umzulegen. Ein Großteil dieser Gräben wird als Entspannungsgraben ausgebildet. Diese Gräben dienen zur Abführung des anfallenden Qualm- sowie zur Entspannung des Grundwassers.

Bestehende Deich-Zu- und -Überfahrten werden neu ausgebaut und an das vorhandene Wegenetz sowie an den Vertei-digungswegen angeschlossen. Teilweise werden im Vorfeld Provisorien erschaffen, da die Zuwegungen auch während der Baumaßnahme von der Landwirtschaft genutzt werden. Darüber hinaus bekommen die wasserseitigen Abfahrten eine hydraulisch gebundene Tragschicht.

Eine Besonderheit stellt der Deichkilometer 44+340 bis 44+650 dar: In diesem Bereich befindet sich das "Bauernwiehl". Um Eingriffe in die nach naturschutzrechtlichen Parametern wertvollen Gewässer Löpsche und Bauernwiehl zu minimieren, wurde dort von dem Regelaufbau eines Drei-Zonen-Deiches abgewichen. Der Deichverteidigungsweg wird vor und nach dem Passieren des Bauernwiehls auf den Deichkontrollweg geführt, die luftseitige Böschung mit einer Spundwand und Ankerspundwand abgefangen. Die Deichbreite reduziert sich so um rund 5 m. Die Ankerspundwand verbleibt im Boden und wird mit dem neu zu errichtenden Stützkörper überbaut. Beide Spundwände werden mittels Ankerstangen statisch verbunden. Der sichtbare Teil der luftseitigen Spundwand wird mit Wasserbausteinen und Oberboden abgedeckt.