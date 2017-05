Innovative Maschinensteuerung ohne Kabel

Erwitte (ABZ). – Komatsu hat im April 2013 auf der bauma in München mit der Markteinführung der ersten Planierraupe mit intelligenter, integrierter und innovativer Maschinensteuerung einen Meilenstein gesetzt. Kurz darauf folgte der Hydraulikbagger PC210LCi-10 mit der intelligenten, integrierten und innovativen Steuerung. Als einzigem Hersteller ist es Komatsu gelungen, die 3D-Maschinensteuerung in die Maschine zu integrieren. Von der Steuerung sieht man nicht mehr als einen Monitor in der Kabine und eine kleine gelbe Box auf dem Dach bei der Planierraupe bzw. zwei kleinen Antennen beim Bagger. Keine Kabel, keine Masten, keine langen Auf- und Abbauarbeiten. Das System ist sofort einsatzbereit.

Das Konzept der intelligenten Maschinensteuerung von Komatsu ist hat inzwischen weltweit Einzug gehalten. Tausende von Fahrern und Maschinenbesitzern genießen die Sicherheit und Präzision dieser Technologie von Komatsu, die bereits im Werk in die Planierraupen und Bagger integriert wird. Der wichtigste Erfolgsfaktor dieser intelligenten Maschinensteuerung wird an der Produktivitätssteigerung auf den Baustellen bemessen. Die Zeit der Fertigstellung der Planier- und Aushubarbeiten mit einer intelligenten Steuerung kann im Vergleich zu der Bauzeit ohne Steuerung um bis zu 50 % und mit einer klassischen Steuerung um bis zu 30 % reduziert werden. Mit insgesamt fünf Modellen bei den Planierraupen von 9 bis 42 t Betriebsgewicht sowie einem Bagger in der 23-t-Klasse stehen für jeden Einsatz die passenden Maschinen zur Verfügung. Die Planierraupen von Komatsu mit intelligenter Maschinensteuerung führen präzise in der Automatik-Betriebsart jegliche Arbeiten aus, ob Grob- oder Feinplanum, vorwärts oder rückwärts, schnell oder langsam, die Präzision bleibt in jeder Situation konstant und zuverlässig mit einer Baugenauigkeit von bis ± 20 mm.

Die bislang am Schild installierten GPS-Masten mit Verkabelung fallen weg und werden durch in den Zylindern integrierte Hubwegsensoren ersetzt. Eine hochsensible und millimetergenaue Messeinheit bestimmt bis zu 100 Mal/s die aktuelle Position. Dadurch fallen die täglichen Installationsarbeiten von Antenne und Kabeln weg, der Maschinist kann mit seiner Arbeit sofort und sicher starten.

Gerade in Zeiten von Termin- und Kostendruck überzeugen die Planierraupen von Komatsu, da jeder einzelne Planierdurchgang zählt. Mit dem System wird vermieden, dass zu viel oder zu wenig Material abgetragen wird sowie unnötiger Verschleiß entsteht, da die Maschine nach einem vorgegebenen Geländemodell immer weiß, wo sie sich befindet und wie viel Material abgetragen werden soll und automatisch das Planierschild in Höhe und Neigung steuert. Hierdurch ist der Maschinist nicht nur entspannter, da er nicht die ganze Zeit selbst für die Höhe des Planierschildes verantwortlich ist, sondern auch schneller und genauer. Durch die Sensorik in der Maschine, die automatisch das Planierschild reguliert, wird vermieden, dass die Ketten durchdrehen, wenn sich zu viel Material vor dem Planierschild ansammelt. In diesem Moment korrigiert sich das Planierschild selbstständig und hebt sich an, damit die Vorwärtsbewegung weiter ausgeführt werden kann. Der Maschinist kann zudem je nach Bodenbeschaffenheit und Arbeitsauftrag vier unterschiedliche Planierarten und drei Lastarten auswählen. Von trockenem, sandigem Material bis hin zu schwerem Lehmboden kann die Maschinenleistung an die jeweilige Materialbeschaffenheit angepasst werden. Der PC210LCi-11 von Komatsu ist genau wie die bewährte Basismaschine PC210-11 aufgebaut. Sein Alleinstellungsmerkmal liegt allerdings in der ab Werk integrierten Maschinensteuerung mit Automatikfunktion. Auch hier greift das Konzept des genauen und effizienten Arbeitens. Durch die automatische Steuerung, die wie in der Planierraupe über die in den Zylindern integrierte Sensorik genauestens arbeitet, kann sich der Fahrer voll und ganz auf den Einsatz konzentrieren, während das System sicherstellt, dass nur genau so viel Material bewegt wird, wie geplant. Wie bei der Planierraupe funktionieren grobe Aushübe genauso gut wie präzise Feinarbeiten, die automatisch durch die Steuerung ausgeführt werden und der Löffel das Sollprofil nicht unterschreitet. Und das alles in Echtzeit. In der neuen Serie 11 der Komatsu-Raupenbagger wurde der intelligente PC210LCi-11 mit einem Auto-Schwenklöffel von Komatsu versehen. Die Schwenkbewegung des Löffels wird über zusätzliche Hubwegsensoren am Löffel selber gesteuert, die eine präzise Positionierung des Löffels sicherstellen. Mit dieser Kombination aus hocheffizienter Maschine der neuen Serie 11 und Schwenklöffel sind feinfühlige simultane Bewegungen möglich sowie eine bessere Feinsteuerung und Abziehleistung umsetzbar, auch bei der Erstellung komplexer Geländemodelle, ohne dass die Maschine ständig neu positioniert werden muss. Zudem lässt sich das Offset, d. h. der Nullpunkt der Messung, über den Joystick einstellen. Auch der Wechsel zwischen manueller und halbautomatischer Steuerung ist über die Joysticks einstellbar.

BIM steht für Building Information Modeling und beschreibt den auf einem 3D-Modell basierenden Prozess, mit dem Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer Informationen und Werkzeuge für effiziente Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur erhalten. Die intelligenten Maschinen von Komatsu spielen hierbei eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Sie lassen sich spielerisch in den Baustellenprozess einbinden, da sie die Geländedaten direkt verarbeiten können und somit ohne Verzögerung einsetzbar sind. Auch können die Daten aus dem Büro direkt in die Maschine übertragen werden. Selbst wenn Änderungen an der Bauplanung vorgenommen werden, können diese direkt mittels Mobilfunkverbindung in die Maschine übertragen werden.

Das Arbeiten mit der intelligenten Maschinenkontrolle erleichtere maßgeblich den täglichen Einsatz auf der Baustelle, so das Unternehmen. Arbeiten könnten schneller und genauer durchgeführt werden. Selbst Maschinisten, die in der Bedienung einer Planierraupe oder eines Baggers nicht so erfahren sind, hätten mit diesen Maschinen die Chance, gute und genaue Arbeit zu leisten. Diese Umsetzung des vorgegebenen Sollprofils in die Realität senkt Kosten und mindert Zeitaufwand, Verschleiß und Umweltverschmutzung, da Arbeitsvorgänge schneller und präziser durchgeführt werden können.

Schlüter für Baumaschinen, Premiumhändler für Komatsu und Sennebogen mit Hauptsitz in Erwitte/Westfalen, baut auf diese Technologie in Planierraupe und Bagger. Holger Neupert, Produktverkaufsleiter Maschinensteuerung: "Die tiefgreifende Kehrtwende in der traditionellen Baumaschinenindustrie ist eingeläutet. Baustellen werden immer komplexer und müssen innerhalb kürzester Zeit mit geringstmöglichen Kosten fertiggestellt werden. Hier greift voll und ganz das Konzept der intelligenten Maschinensteuerung." Mit fast 600 Mitarbeitern an 23 Standorten ist das Supportnetz von Schlüter für Baumaschinen gut aufgestellt für das Thema Maschinensteuerung und den begleitenden Service. Mit zwei eigenen Vermessern, speziell im Thema Maschinensteuerung ausgebildeten Monteuren und mobilen Servicewagen ist Schlüter für Baumaschinen jederzeit mit Rat und Tat vor Ort.