20.06.2017 - 14:36 Mehr Wohnungen fertiggestellt

Erneut mehr Wohnungen fertiggestellt: Im Jahr 2016 ist die Zahl fertiggestellter Wohnungen in Deutschland um 12,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden 277 691 neue Wohnungen in Neubauten errichtet oder durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden geschaffen. Die seit 2010 zu beobachtende Zunahme der Wohnungsfertigstellungen hält somit weiter an. Aber: Von alten...