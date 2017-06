29.06.2017 - 17:28 Milliardenschweres Chip-Werk geplant

Dresden (dpa). – Der Autozulieferer Bosch will 1 Mrd. Euro in ein neues Chip-Werk in Dresden investieren. Nach dpa-Informationen sollen mit der größten Investition der Firmengeschichte etwa 700 Arbeitsplätze in dem Halbleiterwerk entstehen. Der Produktionsstart ist für 2021 vorgesehen. Nach einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" soll in dem Werk Elektronik für Sensoren...