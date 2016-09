Blick über das Messegelände der traditionsreichen Holstenhallen. An der 61. NordBau nahmen 848 Aussteller aus 15 Ländern teil. Bei herrlichem Sommerwetter "pilgerten" 60 200 Besucher zur Leistungsschau auf dem Messegelände in Neumünster. Das waren einige weniger als noch im vergangenen Jahr. Ein Grund hierfür war sicherlich die Vollsperrung der A 7 am Messewochenende.

Neumünster. – Nach fünf erfolgreichen Messetagen schloss die NordBau 2016 (vom 07. bis 11. September) in Neumünster ihre Pforten. Bereits zur Eröffnung lobte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig die Leistungsschau: "Wir pilgern aus dem ganzen Land nach Neumünster, hier ist das nordeuropäische Mekka des Bauens". Davon überzeugte sich erstmals Martine Gram Barbry, die neue Königlich Dänische Generalkonsulin aus Hamburg, die gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten den obligatorischen letzten Ziegelstein beim Eröffnungsakt in die Mauer passte. Gleichfalls würdigte sie die traditionsreiche Partnerschaft ihres Landes mit der größten nordeuropäischen Kompaktmesse des Bauens, die in diesem Jahr zum 61. Mal stattfand. Daran nahmen 848 Aussteller aus 15 Ländern teil. Bei herrlichem Sommerwetter "pilgerten" 60 200 Besucher zu dem Messegelände an den Holsten-Hallen. Das waren etwas weniger als in den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür dürfte die Vollsperrung der A 7 an dem Messewochenende gewesen sein. Die Aussteller sahen das aber nicht als einen Grund zum Jammern. Zahlreiche Gespräche und gute Geschäfte wurden trotzdem inmitten von Deutschlands größter Autobahnbaustelle getätigt, betonte gegenüber der Allgemeinen Bauzeitung Bomag-Geschäftsführer Jürgen Martiens. Eine Stärkung des Messestandortes Neumünster durch den Ausbau der A 7 erwartet Reinhard von der Wehl, Geschäftsführer des gleichnamigen Baumaschinenhandel-Unternehmens.



Albig ging in seiner Rede auch auf die Baukonjunktur seines Landes ein. Besonders liege ihm die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum am Herzen. Gegenwärtig würden so viele Baugenehmigungen im Lande erteilt wie seit Jahren nicht mehr. Dass der Wohnungsbau die Baukonjunktur antreibt, bestätigte während eines Pressegespräches auch Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes. Der bundesweite Umsatz läge mit etwa 17,5 Mrd. Euro im ersten Halbjahr um 11 % über dem Vorjahresniveau. Diese dynamische Entwicklung dürfe sich weiter fortsetzen, denn die Auftragseingänge liegen um 20 % über dem Vorjahresniveau. Mit nahezu 180 000 Wohnungen seien zudem ca. 41 000 Wohnungen (plus 30 %) mehr genehmigt worden als vor Jahresfrist.



Die NordBau galt 2016 nicht nur als Tribüne für neueste wissenschaftlich-technische Leistungen, sondern auch als Weiterbildungsstätte mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm.