Unterbrechungsfreies Einbauen mit neuem Beschicker-Modell

Wiesmoor (ABZ). – Leistungsfähigkeit und verlässliche Qualität sind die Erfolgsfaktoren für Dirk Haupt als selbstständigen Maschinisten im Straßenbau. Den Anforderungen seiner Kunden, für die er bundesweit im Einsatz ist, wird er nicht zuletzt dank des Dynapac-Beschickers MF2500CM gerecht.

Vor mittlerweile fünf Jahren wagte Dirk Haupt (51) den Schritt in die Selbstständigkeit. Als gelernter Schlosser und Baugeräteführer mit langjähriger Erfahrung als Angestellter machte er sich 2012 als Maschinist im Straßenbau selbstständig. Seit 2014 verfügt er über einen eigenen Beschicker, den er seinen Kunden seither im Paket mit seiner Dienstleistung als Maschinenführer anbieten kann. Die Unterstützung seiner Familie war für den Start ein wichtiger Erfolgsfaktor. Aber auch die bereits langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dynapac und die guten Erfahrungen in der Anwendung von Dynapac-Baumaschinen haben ihn bestärkt, diesen Weg einzuschlagen.

Heute buchen ihn verschiedene Baufirmen für ihre Projekte. Seine Dienstleistung ist dabei nicht nur für die Großen der Branche interessant. Gerade auch kleine und mittlere Betriebe profitieren von seinem Angebot, denn sie müssen für einen Auftrag nicht extra einen eigenen Beschicker anschaffen. Bei seiner Arbeit vertraut Dirk Haupt dabei seit Kurzem dem Dynapac-Beschicker MF2500CM.

"Er passt ideal für meine Bedürfnisse", erklärt Dirk Haupt. "Bisher habe ich mit einer MF2500CS gearbeitet, die meine Ansprüche an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und gute Bedienbarkeit schon sehr gut erfüllt hat. Jetzt war es jedoch Zeit für etwas Neues.

Der MF2500CM von Dynapac ist technisch auf dem neuesten Stand und erfüllt meine Anforderungen in allen Bereichen." Überzeugt hat Haupt dabei u. a. das mittellange und höhenverstellbare Förderband des MF2500CM. Es macht den Dynapac-Beschicker ausgesprochen leistungsfähig. "Bei einem Lkw-Wechsel kann ich damit genügend Material bevorraten, um ohne Unterbrechung weiterzuarbeiten. Wenn große Breiten und große Stärken gefordert sind, ist das ein unschätzbarer Vorteil", beschreibt Haupt. Bei einer Förderleistung von 4000 t/h transportiert das Förderband bis zu 27 t Schotter, Sand oder Asphalt. Ein Lkw wird so in nur 35 Sek. entladen. Damit kann Dirk Haupt seine Aufträge zügig und in der gefor-derten Qualität erledigen. Zudem steht der Dynapac-Beschicker mit seinem langlebigen und robusten Bandsystem für eine hohe Betriebssicherheit. Es ist verschleißarm und hält damit Servicezeiten für Wartung und Reparatur niedrig. Eine Eigenschaft, die Dirk Haupt sehr schätzt, da er damit seine Aufträge zuverlässig ausführen kann.

Dank modernster Motorentechnologie ist der MF2500CM sehr sparsam und ökologisch. Die Gesamtbetriebskosten des MF2500CM sind die niedrigsten im Markt, wie Ulf Siemen, Vertrieb Dynapac, bestätigt. Antrieb und Steuerung sind auf einen kostengünstigen Betrieb ausgelegt. Dank der einzigartigen Fördertechnik mit einem optimierten Rollkettenweg und Schienen aus einer Speziallegierung fällt der Kraftstoffverbrauch mit 6 bis 10 l Diesel in der Stunde im Wettbewerbsvergleich gering aus. Zudem erreicht er die Abgasstufe Euro 4.

Ein großer Pluspunkt ist aus Sicht von Dirk Haupt die kompakte Bauweise des MF2500CM. Mit einer Transportbreite von lediglich 2,55 m ist ein Transport einfach und günstig auf einem Standardtieflader ohne Sondergenehmigung möglich. Sogar ein Kübel findet bei einer einzigen Fahrt noch Platz.

Dirk Haupt schätzt an seinem neuen Arbeitsgerät auch den verbesserten Komfort für sich selbst als Bediener. Der MF2500CM ist ein Arbeitsplatz, an dem er effizient und ergonomisch arbeiten kann. Die geräumige und höhenverfahrbare Arbeitsplattform bietet ihm eine hervorragende Rundumsicht. Die individuell einstellbaren Sitze können ausgeschoben und um 90° gedreht werden, so dass der Fahrer den Beschickungsprozess voll im Blick hat. Natürlich ist das Bedienpult mit wenigen Handgriffen auf die jeweilige Arbeitsposition entsprechend der gewünschten Sitzposition einzustellen. Die Steuerkonsole mit elektronischer Anzeige bietet dabei eine vollständige Übersicht über den Beschicker-Prozess. Darüber hinaus wird dank Truckassist die Kommunikation mit dem Lkw-Fahrer verbessert. Die zwei robusten, dimmbaren LED-Leisten sind gut sichtbar an beiden Rändern des Schüttgutbehälters montiert. "Gestikulieren oder lautes Rufen sind dank der neuen Signaltechnik überflüssig", sagt Haupt.

Der Bedarf an Beschickern und erfahrenen Maschinisten wächst in der Baubranche. Dementsprechend steigen auch die Anfragen bei ihm, bestätigt Dirk Haupt. Diese positive Entwicklung verdankt er nicht zuletzt den veränderten Vorschriften für den Einsatz von Beschickern im Straßenbau. Seit dem 1. Januar 2017 ist beim Einbau von Asphaltschichten bereits ab einer zusammenhängenden Asphaltfläche von 6000 m² die Verwendung eines Beschickers vorgeschrieben. Damit soll ein Anhalten des Fertigers während des Einbauvorgangs vermieden werden und eine gleichmäßige, ebene Asphaltschicht erzielt werden. Die Einbauqualität über die gesamte Fläche bleibt damit gleichmäßig hoch.

Dynapac-Beschicker sind überall da im Einsatz, wo Beschicker sinnvoll bzw. vorgeschrieben sind, bspw. auf Bundes- und Fernstraßen. Um die beste Qualität im Straßenbau zu erreichen, sorgen die Beschicker für einen kontinuierlichen Einbau und eine erschütterungsfreie Anlieferung des Asphalts. Zudem vermeiden sie Stöße, die beim Andocken der Lkws an den Fertiger entstehen und die Ebenheit der neuen Straße beeinträchtigen würden.