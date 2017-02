22.02.2017 - 13:45 Neue Optik Rotbraunbunte Töne beleben Marktplatz

Duisburg (ABZ). – Selten liegen Natur und Industrie so nah beieinander wie in Duisburg-Walsum. Der nördlichste Stadtteil der Ruhrgebietsstadt war lange Zeit Heimat der Zechen und Stahlwerke, mittlerweile wurden beide Industriezweige geschlossen bzw. deutlich reduziert. Einen kräftigen Kontrast dazu bildet die Rheinaue, ein Naturschutzgebiet, in dem vom Aussterben bedrohte Tier-...