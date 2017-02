13.02.2017 - 10:48 Neue Staplerreifen-Größe BKT-Programm wurde erweitert

Osnabrück (ABZ). – Zum Jahresbeginn 2017 hat Bohnenkamp die neue Größe 28x12.5-15 9.75 in der Standard- und LIP-Ausführung aus dem "Maglift"-Programm seines Premium-Partners BKT mit in sein Sortiment aufgenommen. Neben BKT führen bislang nur sehr wenige große Markenhersteller diese Größe in ihrem Programm. Die "Maglift"-Reihe von BKT steht für höchste Stabilität und Sicherheit...