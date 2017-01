Sonnenschutzgewebe aus Draht

Auch nicht fehlen darf auf der Bau 2017 die eindrucksvolle Medienfassade Imagic Weave. Das transparente Medienfassadensystem vereint Haver Architekturgewebe mit neuester LED-Technologie von Traxon Technologies, an Osram Business. Mit einer unendlichen Farbvielfalt ermöglicht Imagic Weave die Darstellung von individuell programmierbaren Lichteffekten, einfachen Grafiken und Laufschriften bis hin zu Video-Live-Übertragungen an neuen oder bestehenden Fassaden. Flughäfen, Sportstadien, Einkaufszentren, Hochhäusern oder andere Gebäude lassen sich mit Imagic Weave in Orte medialer Kommunikation verwandeln ohne die Architektur negativ zu beeinträchtigen.