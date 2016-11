07.11.2016 - 10:37 Neues Gewand Oberflächenveredelung im hochwertigen Großformat

Oberursel (ABZ). – Braas präsentiert seinen bewährten Dachstein im Großformat in neuem, verbessertem Gewand: Die Harzer Pfanne 7 ist ab sofort auch in hochwertiger Star-Qualität erhältlich. Die großformatige Dachpfanne zeichnet sich durch höchste Wirtschaftlichkeit und eine ansprechende Optik aus. Durch die spezielle Veredelung erhält die Harzer Pfanne 7 in Star-Qualität nun...