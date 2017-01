10.01.2017 - 11:00 "Ohne Kompromisse" Hitachi erweitert 6er-Serie bei Baggern und Radladern Von Robert Bachmann

Amsterdam. – Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) hat seine Produktreihe von Zaxis-6-Baggern und ZW-6-Radladern erweitert. Am Standort der Europazentrale des Unternehmens in Amsterdam konnten sich Vertreter der internationalen Fachpresse davon überzeugen, was sich in denund um die Maschinen getan hat. Mit einer Vielzahl an neuen Maschinenmodellen hat HCME sein...