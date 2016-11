Eine gute Figur im Winterdienst macht der Radlader WL70 von Wacker Neuson, hier mit Schneefräse. Wie alle Radlader von Wacker Neuson kommt er immer dort zum Einsatz, wo eine zuverlässige Maschine gebraucht wird. Dank vielfältiger Hydraulikoptionen ist der Radlader WL70 ein echter Geräteträger und kann wirtschaftlich eingesetzt werden. Mittels hydraulischer Schnellwechseleinrichtung lassen sich die unterschiedlichen Anbaugeräte bequem vom Fahrersitz aus wechseln. Ebenfalls vom Fahrersitz aus lässt sich die Schneefräse bedienen. Hier kann nicht nur die Position des Auswurfturms verändert werden, sondern auch die Auswurfweite, so dass der Schnee sicher am Straßenrand landet. Zusätzlich können alle zwölf Radladermodelle von Wacker Neuson mit verschiedenen Varianten einer Heckhydraulik ausgerüstet werden, was sich insbesondere beim Schneeräumen bewährt.