16.06.2017 - 17:36 Rekord-Prognose für Automation

Frankfurt/Main (ABZ). – Der Umsatz von Robotik und Automation in Deutschland wird 2017 um 7 % wachsen. So lautet die aktuelle Prognose des Verbandes Deutscher Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA). Damit setze sich ein Höhenflug fort, der nach der Wirtschaftskrise das siebte Jahr in Folge anhält. Der Branchenumsatz habe sich seither mehr als verdoppelt. Bis 2040 werde die...