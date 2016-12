05.12.2016 - 10:37 Saubere Energie Enges Wasserwerk gibt Schalaufgabe auf

Erlangen (ABZ). – Für die Baumaßnahmen am Wasserkraftwerk "Werker" haben die Erlanger Stadtwerke die Raab Baugesellschaft mbH & Co KG aus Ebensfeld bei Lichtenfels engagiert. Das über 110 Jahre alte Familienunternehmen, heute von der vierten Generation geführt, hat sich auf seiner Webseite zum Umweltschutz bekannt und sich für diese knifflige Baumaßnahme an bzw. in der Regnitz...