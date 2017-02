Ein gut funktionierendes Servicemanagement ist heute entscheidend für den Verkaufserfolg und die langfristige Kundenbindung. Für eine nachhaltige Zusammenarbeit sowohl mit seinen Kunden als auch seinen Service-Partnern hat das Unternehmen Palfinger eine umfassende Service-Offensive ins Leben gerufen. Worum es dabei geht, darüber sprach ABZ-Chefredakteur Robert Bachmann in Ainring mit Wolfgang Lumetzberger, Leiter des Servicemanagements bei der Palfinger GmbH.



ABZ: Herr Lumetzberger, Sie haben vor rund drei Jahren eine Service-Offensive unter dem Titel "Vorsprung durch Service" ins Leben gerufen. Wobei geht es dabei?



Lumetzberger: Ausgangspunkt war die Überlegung, wie wir unseren Kunden ein hohes Maß an Sicherheit bzgl. der Serviceunterstützung durch Palfinger und seine Partnerbetriebe geben können. Gemeinsam mit unseren Servicepartnern haben wir daraufhin ein Konzept ausgearbeitet, das ein feststehendes Qualifizierungssystem für unsere Partner nach einheitlich hohen Standards vorsieht. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein hochqualifiziertes und flächendeckendes Netz von Servicepartnern an die Hand zu geben, in dem jeder Servicepartner auf gleich hohem Qualitätsniveau agiert. Das alles auf Grundlage einer von uns durchgeführten Zertifizierung. Unsere Kunden sollen sicher sein können: Wo Palfinger draufsteht, ist auch Palfinger drinnen!



ABZ: Was hat das Unternehmen Palfinger dazu veranlasst, das bisherige Servicemanagement umzugestalten?



Lumetzberger: Als wir 2012 erste Befragungen von Kunden und Servicepartnern durchgeführt hatten, stellte sich schnell heraus, dass der Qualitätsanspruch im After Sales Service regional sehr unterschiedlich erfüllt wurde. Darunter litt sowohl die Zufriedenheit unserer Kunden mit dem Produkt Palfinger als auch die Loyalität der Kunden zu den jeweiligen Servicepartnern. Entsprechend gab es auf beiden Seiten Handlungsbedarf. Diesen Umstand zu verbessern haben wir uns zur vorrangigen Aufgabe gemacht.



ABZ: Wie sind Sie bei der Erstellung des neuen Servicekonzeptes vorgegangen?



Lumetzberger: Angefangen haben wir mit der Ausarbeitung des Konzeptes bereits 2011. Ausgangspunkt für die daraus resultierenden Maßnahmen waren Interviews, die wir mit unseren Endkunden und unseren Servicepartnern geführt haben. Ziel war es schließlich, dass die herauszuarbeitenden Qualitätsstandards den realen Bedürfnissen der Anwender in der Praxis entsprechen. Das Ergebnis, unser Palfinger Anforderungsprofil, liegt nun als Teil des Servicevertrages vor, den wir gemeinsam mit unseren Partnern abschließen. Darin sind sowohl Rechte als auch Pflichten für beide Seiten definiert. Im Rahmen einer Servicetagung haben wir die Service-Offensive 2013 erstmals unseren Servicepartnern präsentiert. 2014 haben wir dann mit der Einführung begonnen, inklusive der Evaluierung der Anforderungsprofile sowie dem Umsetzen des neuen Schulungskonzepts.



ABZ: Welche Punkte haben sich nach Auswertung der Befragung für Ihre Kunden und Servicepartner als besonders wichtig herausgestellt?



Lumetzberger: Für den Kunden ist vor allem das Thema Schnelligkeit ein kritischer Faktor. Umso weniger Zeit auf der Baustelle durch den außerplanmäßigen Stillstand einer Maschine verloren geht, desto besser. Für uns bedeutet das in erster Linie, sicherzustellen, dass dem Kunden überall geschulte Servicetechniker zur Verfügung stehen, die auf einen umfassenden Ersatzteilvorrat zurückgreifen können, so dass eine Maschine im Störungsfall so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.