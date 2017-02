Fassade in Holzoptik verkleidet

Jettingen-Scheppach (ABZ). – Auf einer kleinen Anhöhe, in Sichtweite der schwäbischen Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, befindet sich das neu gebaute Einfamilienhaus. Durch seine exponierte Lageist das zweigeschossige Gebäude unaufhörlich Wind und Wetter ausgesetzt. Mit der Fassadenverkleidung "Die Gestaltende" von Naturinform erhielt das Obergeschoss einen sicheren und wirtschaftlichen Witterungsschutz. Roman Müller – Bauherr, Planer und Zimmerer in Personalunion – entschied sich nicht nur aus gestalterischer Sicht für den Holzverbundwerkstoff.

Das 2015 fertiggestellte Einfamilienhaus versprüht einen urbanen Flair in einer sonst eher ländlichen Umgebung. Das zweigeschossige Stadthaus steht mit seiner schlichten, kubische Bauweise und der hochwertigen Kombination aus verputzter und vorgehängter Fassade fast trutzig auf der grünen Anhöhe am Ortsrand. Große, zum Öffnen verschiebbare Fenster im Wohnbereich des Erdgeschosses bringen Licht und die Weite der Landschaft ins Innere. Die weiß-grau verputzte Fassade dort, bestehend aus einer Konstruktion aus massivem Brettsperrholz und einer verputzten Holzweich-faserdämmung, ist durch den Überstand des Obergeschosses ausreichend vor Witterungseinflüssen geschützt. Der intime Bereich der Familie im Obergeschoss wurde durch den auf das Erdgeschoss aufgesetzten, beinahe umlaufenden Balkon ein Stück nach innen versetzt. Als Witterungsschutz sollte eine Fassadenverkleidung angebracht werden. Roman Müller hatte einen Baustoff im Sinn, der zwar wie Holz aussah, jedoch witterungsbeständiger und vor allem UV-echt sein sollte. War er es, seines Zeichens gelernter Zimmerer, aus beruflicher Erfahrung bereits Leid, die herkömmlichen Holzverschalungen nach wenigen Jahren wieder auszutauschen oder Instand zu setzen.

"Die Gestaltende" von Naturinform, eine nach eigenen Angaben innovative Fassadenverkleidung aus einem wetterbeständigen Holzverbundwerkstoff, überzeugte ihn letztendlich auch in Punkto Optik und Holzwerkstoff. Ton-in-Ton zur Putzfläche wurde "Die Gestaltende" in Graphitgrau installiert. "Die Gestaltende" in den Ausführungen "small" und "xl" ist eine massive Rhombusleiste im Deckmaß von 66 bzw. 99 mm und kann sowohl waagerecht als auch senkrecht verlegt werden. Sie wird in Standardlängen von 4 bis 6 m angeboten, wobei Sonderlängen auf Anfrage möglich sind. Die Profile in den Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau sind mit einer individuellen Holzmaserung und einem natürlich anmutendem Farbverlauf versehen. Die Oberflächenstruktur erhält durch eine leichte Bürstung ein elegantes Erscheinungsbild.