29.06.2017 - 11:39 Steuerbonus für Gebäude angeregt

Berlin (ABZ). – In Berlin warb Bundeskanzlerin Merkel für einen neuen Anlauf, um einen Steuerbonus zur energiesparenden Gebäudesanierung nach der Bundestagswahl einzuführen und regte an, dass die Union dies in ihr Programm zur Bundestagswahl aufnimmt. "Damit würde eine langjährige Forderung der Bauwirtschaft erfüllt", sagte dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des...