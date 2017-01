Hamburg (ABZ). - Im Jahre 2013/14, waren, laut der Health & Safety Executive (HSE)*, 19 von 45 tödlichen Verletzungen in Bauarbeitstätigkeiten, eine Folge von Mitarbeitern, die von hoch gelegenen Arbeitsbereichen stürzten. Weitere 581 Stürze, die entweder kleinere oder größere Verletzungen verursachten, wurden registriert. Solche Unfälle werden entweder dadurch verursacht, dass Arbeitgeber die Nutzung einer richtigen Sicherheitsausrüstung missachten, oder dadurch, dass Mitarbeiter nicht für die sachgemäße Nutzung dieser Ausrüstung trainiert werden.

Auch wenn Mitarbeiter und Arbeitgeber schon durch das Gesetz der Arbeitssicherheit geschützt wurden (Health & Safety at Work Act), stellten Experten der Industrie fest, dass bei einem Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen, zusätzliche Risiken auftreten. Zusätzliche Regulierungen für Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen (WAH), wurden daraufhin vor zehn Jahren eingeführt. Diese Regulierungen erforden von Firmen, dass diese ein umfangreiches System für Gesundheit und Arbeitssicherheit einführen. Zusätzlich zu den Risiken, die in Verbindung mit Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen stehen, müssen auch alle Ansprüche an Sicherheitsausrüstungselementen erfüllt werden. Die grundliegenden Prinzipien der Arbeitsschutzrichtlinien sollten mit der Einführung von Kontrollmaßnahmen einhergehen, die mit der Identifizierung und der Beseitigung von Risiken beginnt. Wenn ein Risiko nicht eliminiert werden kann, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter in der Nutzung einer Schutzausrüstung (PPE) auszubilden. In den WAH, bedeutet dies die Inkludierung von Absturzsicherheitssystemen und Rückhaltesystemen.

Wenn die Gefahr besteht, dass ein Arbeiter an einem hochgelegenen Arbeitsplatz abstürzen könnte, muss gesetzlich ein Absturzsicherungssystem implementiert werden. Diese Systeme wurden auf eine spezielle Art und Weise designed, so dass diese erst ausgelöst werden, wenn ein Fall registriert wird. Die Hauptkomponenten beinhalten einen Ganzkörpergurt, mit einem stoßdämpfenden Trageband oder einer selbst- einziehenden Rettungslinie, sowie einen Ankerpunkt und Bergungsgeräte. Bei der Wahl eines spezifischen Absturzsicherungssystems, ist es wichtig spezielle Risiken, die bei der Anwendung auftreten können, zu identifizieren, da eine falsche Wahl hierbei schwerwiegende und sogar tödliche Folgen haben könnte.

Seitdem die WAH Regulierungen eingeführt wurden, haben globale Organisationen, die in der Produkttestung und Zertifizierung dieser Systeme involviert sind, zwei riskante Elemente erkannt, die einzig in der Absturzsicherung eine große Rolle spielen; Anwendungen unter Vorkommen von Vorsprüngen und scharfen Kanten. Diese verringern im Normalfalle die Lebensdauer der Sicherheitsausrüstung und erhöhen das Risiko, dass diese eingeschnitten, ausgefranst, oder auf andere Art und Weise beschädigt werden.

Was sind Vorsprünge und scharfe Kanten?

Eine scharfe Kante wird als ein Teil eines Gegenstandes definiert, der im Normalfalle in eine jegliche Art von Leine einschneiden kann. “Ein Absturzsicherungssystem sollte nicht unter Bedingungen verwendet werden, die ein Risiko mit sich bringen, dass sie in dieses einschneiden können”, lautet es in der Aufstellung 5, Teil 3 der WAH Regulierungen. Die Leistungsfähigkeit der Rettungsleine sollte immer in Betracht gezogen werden. Dies ist oft abhängig von der Art, in welcher die Rettungsleine konstruiert ist, sowie der Art der scharfen Kante selber. Wenn man, beispielsweise Rettungsleinen mit dem gleichen Durchmesser vergleicht, sind Rettungsleinen aus Edelstahl oftmals nicht so leistungsfähig, wie Rettungsleinen aus verzinktem Stahl, wenn diese über Kanten verwendet werden. Desweiteren, sind Kanten aus Stahl oft schädlicher, als Kanten aus Beton.

Da scharfe Kanten in den meisten modernen Anwendungen in der Baunindustrie vorkommen, ist das Risiko dementsprechend hoch. Ein häufiges Beispiel einer modernen Anwendung, ist die Installierung von Blecheindeckunsgmaterialien. Wenn das Absturzsicherungssystem eines Mitarbeiters an seinen oder ihren Füßen verankert ist, erhöht sich das Risiko, über die nächstgelegene Kante zu fallen, wenn dieser oder diese sich weiter vom Ankerpunkt entfernt.

Die Risiken verstehen

Eine Gefahrenstelle entsteht in Anwendungen mit Vorsprüngen und scharfen Kanten vor allem, wenn die Rettungsleine über eine scharfe Kante gespannt ist. Dies führt dazu, dass die Rettungsleine ausfranst, durchgetrennt oder geschwächt wird. Es gibt jedoch noch eine Reihe an weiteren Risiken:

Erhöhte Falldistanz: Wenn Mitarbeiter auf Fußebene verankert werden, fallen diese weiter über einen Vorsprung, als wenn sie auf Schulterebene oder höher verankert wären.

Auslösgeschwindigkeit: Aufgrund ihres Designs, reagieren selbst- einziehbare Rettungsleinen (SRLs) bei einem Fall, ab dem Moment, wenn die Rettungsleine beschleunigt aus dem Gehäuse gezogen wird. Dies passiert im Normalfalle bei einer Geschwindigkeit von 1.37 Meter pro Sekunde. Wenn eine SRL auf Fußebene verankert ist, wird die erforderte Beschleunigung nicht erreicht, bevor der D Ring über den Vorsprung läuft. In diesem Falle ist der Nutzer ca. 1.52 Meter gefallen- unterhalb des Levels des Ankerpunktes- bevor die SRL den Fall verhindert.

Erhöhte Auffangkräfte: Dadurch, dass der Nutzer weiter gefallen ist, können die Kräfte, die auf den Körper durch die SRL einwirken, wesentlich stärker sein, wenn der Fall gestoppt wird.

Erhöhtes Risiko eines Pendeleffektes: Wenn der Arbeiter sich, zum Zeitpunkt des Falls, schräg zum Ankerpunkt befindet, kann es sein, dass er oder sie wie ein Pendel hin und her schwingt, wenn er oder sie sich über dem Vorsprung befindet. Das Risiko eines Zusammenstoßes mit Wänden, oder anderen Umgebungselementen wird ebenso erhöht, wie das Risiko, dass die Rettungsleine, dadurch dass diese über dem Vorsprung hin und her schwingt, beschädigt wird.

Wie Sie bessere Entscheidungen treffen

Die gute Nachricht ist, dass es einige Optionen gibt, diese Risiken, bei Anwendungen mit scharfen Kanten und Vorsprüngen zu reduzieren. Beispielsweise, können SRLs mit Energieabsorbern versehen werden, Kanten können mit Anti- Verschleiß und Anti- Reibungselementen ausgestattet werden und Ankerpunkte können über Fußebene angebracht werden. Es müssen auch, laut der Sicherheitsindustrie, einige Kriterien von spezifischen scharfen Kanten und Vorsprüngen, in Bezug auf die Nutzung von SRLs beachtet werden. Um all dies zu verhindern, müssen alle Komponenten zusammenarbeiten, die Energie absorbieren und dafür sorgen, dass die Auffangkräfte nie mehr als 600Kg betragen (6kN).

Bevor Firmen Abfallsicherungsausrüstungen an ihre Mitarbeiter weiterreichen, müssen sie laut der HSE, dafür sorgen, dass diese für die Nutzung auf horizontalen Ebenen geeignet sind. Zusätzlich, identifizieren die CE EN360 VG 11 Seite 60 Zertifizierungen, ob eine SRL in Kombination mit einem Stoßdämpfer genutzt werden kann.

Diejeningen, die nach SRLs suchen, die speziell auf Anwendungen mit scharfen Kanten und Vorsprüngen ausgelegt sind, finden in dem Sicherheitssortiment von Capital, genau das richtige. Dieses Sortiment wurde eingeführt, als die Gruppe 11 der Europäischen Standards (European Standards vertical group 11) Test- und Leistungsstandards für diese Art der Nutzung festlegte. Produkte beinhalten eine 2.4 Meter lange SRL, die speziell für die Nutzung mit Ankerpunkten auf Fußebene angefertigt wurde. Diese garantiert eine Stoppdistanz von ein paar Zentimetern und verspricht somit einen größeren Schutz in geringen Höhen. Dieses Modell wird mit einer Rettungsleine aus Edelstahl geliefert, die 35 Prozent stärker ist, als standardmäßige Kabel.

Die Schritte zu einem sicheren Arbeitsplatz

Der Erwerb der richtigen Art der Absturzsicherungsausrüstung, ist der erste Schritt, für das Angehen all Ihrer Arbeitsschutzverpflichtungen. Sie müssen auch darauf achten, dass Sie, wenn Sie Ihren Arbeitern die Ausrüstung zur Verfügung stellen, sichergehen, dass Sie diesen erklären, wie sie diese richtig nutzen. Um dies zu gewährleisten, muss das richtige Training angeboten werden, um sicher zu gehen, dass Nutzer verstehen, warum diese Art der Ausrüstung benötigt wird und die Gefahren erkennen, die von scharfen Kanten und Vorsprüngen ausgehen.

Jede Person, die Absturzsicherungssysteme nutzt, muss von einer “kompetenten Person”, auf Basis der WAH Regulierungen trainiert werden. Der Trainer muss darin geschult sein, Risiken, durch die angemessenen Sicherheitsmaßnahmen, zu identifizieren und zu eliminieren. Hersteller, wie Capital Safety, bieten umfassende Sicherheitsprogramme, die Schulungen im Klassenzimmer und praktische Übungen mit benutzerfreundlichen Anleitungen kombinieren.

Agenturen, die sich auf Produkttests und Zertifizierungen spezialisieren, erkennen die einzigartigen Risiken, die von Umfeldern mit scharfen Kanten und Vorsprüngen ausgehen. Aufgrund der involvierten Risiken, müssen Arbeiter stets Zugang zu den richtigen Absturzsicherungssystemen erhalten und darin geschult werden, diese richtig zu nutzen.